Германия планирует криминализировать видео с изнасилованиями и сексуальные дипфейки

Германия планирует криминализировать хранение, производство и распространение видеоматериалов, изображающих изнасилование, в рамках предлагаемого законодательства, направленного против цифрового насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Законопроект, который должен быть рассмотрен Кабинетом министров в среду, также предусматривает новые составы преступлений, охватывающие злоупотребление личными данными и несанкционированное создание и распространение сексуальных дипфейков.

Такие дипфейки – это поддельные изображения или видео, которые создают ложное впечатление, будто бы показывают реальное лицо обнаженным или во время сексуальных актов.

Согласно действующему немецкому законодательству, хранение и производство видеоматериалов, изображающих изнасилование, в целом не запрещены, если они предназначены для частного использования, а их распространение не является автоматически уголовным правонарушением. Было ли совершено правонарушение, зависит от того, что именно показано, как и где был снят видеоматериал и кто его получает.

Проект закона также будет предусматривать уголовную ответственность за съемку или распространение несанкционированных изображений обнаженных гениталий, ягодиц или женской груди другого лица.

Правила в отношении цифрового вуайеризма будут применяться независимо от того, были ли изображения сделаны в общественных местах, таких как сауна или нудистский пляж, или в частных помещениях.

Законопроект, представленный министром юстиции Стефани Хубиг, также прямо квалифицирует как уголовное преступление использование фейкового профиля от имени реального лица для общения, наносящего ущерб репутации этого лица.

В апреле сообщалось, что основные институты ЕС запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.

Кроме того, Европейская комиссия начала отдельное расследование по вопросу о том, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.