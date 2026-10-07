Глава МИД Эстонии о массированной атаке РФ: стратегия, порождённая отчаянием

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил очередную массированную атаку России по Украине, призвав партнёров усилить давление на Москву.

Об этом он написал в X, передаёт "Европейская правда".

Министр отметил, что правитель России Владимир Путин отметил свой день рождения "единственным способом, который он знает: выпустив по Украине очередную волну дронов и ракет".

Тсахкна обратил внимание на то, что целями российской атаки стали объекты жизненно важной инфраструктуры и жилые дома в Киеве, Днепре, Прилуках и Запорожье. В результате российских ударов погибли по меньшей мере семь человек, многие получили ранения. Министр назвал эти действия России "отчаянием".

"Столкнувшись с патовой ситуацией на поле боя, Путин компенсирует это усилением варварских атак на гражданское население. Это стратегия, порождённая отчаянием", – написал он.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что Россия должна ответить "за каждое совершенное преступление, каждое разрушенное здание, каждую утраченную жизнь и каждую жизнь, которая навсегда изменилась".

"Наша задача остается четкой: усиливать давление на Россию, пока отчаяние не уступит место ответственности и изменению поведения. России не позволят избежать последствий своих действий", – добавил Тсахкна.

В ночь на 7 октября Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под атакой оказался город Прилуки в Черниговской области, где в результате попадания в многоэтажное здание, по имеющимся данным, четыре человека погибли и 20 получили ранения. В Кременчуге Полтавской области зафиксировано попадание по жилому району, погибли два человека.

В ночь на среду в результате российской атаки баллистическими ракетами в Киеве погибли два человека.

Как сообщалось, 7 октября послы ЕС должны одобрить включение около 1 650 новых физических и юридических лиц в санкционный список против России, большинство из них связаны с российским военно-промышленным комплексом.