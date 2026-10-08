Сенатори закликали адміністрацію Трампа застосувати "закон Грема" проти Росії

Сенатори від Демократичної та Республіканської партії звернулися з листом до посадовців американської адміністрації, в якому закликають використати усі інструменти, передбачені "законом Грема", для тиску на Росію.

Текст листа опублікували в пресслужбі комітету Сенату із закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".

Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка очолює комітет Сенату з міжнародних відносин, та республіканець Роджер Вікер, голова комітету з питань збройних сил, надіслали листа державному секретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту, в якому закликали адміністрацію застосувати Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану.

У листі законодавці закликають надати пріоритет ключовим санкціям проти Москви, включаючи визначення сотень суден російського "тіньового флоту" та внесення до чорного списку фінансових мереж, які РФ використовує для відмивання незаконних доходів.

Сенатори також закликають до санкцій, щоб зупинити потік технологій подвійного використання та передової електроніки, яку Росія імпортує з таких країн, як Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччина.

"Владімір Путін продовжує посилювати свій жорстокий наступ на полі бою, використовуючи нові підрозділи північнокорейських військ та інтенсивні ракетні удари, спрямовані проти цивільного населення та енергетичних мереж України. Кожен день, що минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію", – йдеться у листі.

Сенатори закликали Держдеп та Міністерство фінансів використати нові інструменти, передбачені законом, "для перекриття джерел доходів та каналів постачання технологій подвійного призначення, які підтримують російську військову машину".

Термін для запровадження санкцій і тарифів в рамках "закону Грема" спливає 18 жовтня.

"Закон про санкції проти Росії та Ірану був ухвалений переважною більшістю голосів представників обох партій. Термін введення в дію, встановлений на 18 жовтня, є важливою нагодою продемонструвати як нашим союзникам, так і супротивникам, що санкції США є всеосяжними, динамічними та суворо дотримуються", – підсумували сенатори.

Раніше двопартійна група членів Палати представників США звернулася до американського президента Дональда Трампа із закликом не послаблювати санкції проти Росії, а натомість застосувати "закон Грема"

18 вересня президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Закон, серед іншого, передбачає запровадження мит зі ставкою до 100% проти країн, які найбільше купують російські енергоресурси.

Більше про цей законопроєкт читайте у статті "Пекельні санкції" стають реальністю? Як Конгрес США покарав Росію та що робитиме Трамп.