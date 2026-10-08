Зеленский: украинские переговорщики в пятницу едут в США

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречи украинских переговорщиков с американской стороной в пятницу и субботу.

Об этом он заявил во время визита в Прилуки вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом, сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что украинские переговорщики будут находиться в США 9–10 октября для переговоров с американской стороной.

Президент также прокомментировал заявления государственного секретаря США Марко Рубио о тупике в мирных переговорах. Зеленский призвал Вашингтон усилить давление на Россию вместо того, чтобы предлагать ей экономическое сотрудничество.

"Нельзя, с одной стороны, договариваться с Россией о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой – говорить о дипломатическом тупике. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте ей всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами, введите санкции на их оружие", – отреагировал Зеленский.

Ранее Рубио заявил, что в настоящее время завершение российско-украинской войны путем дипломатических переговоров "недостижимо".

Также СМИ писали, что российские и американские высокопоставленные чиновники провели переговоры о привлечении американского инвестора к восстановлению работы газопроводов "Северный поток".

Накануне сенаторы от Демократической и Республиканской партий обратились с письмом к представителям американской администрации, в котором призывают использовать все инструменты, предусмотренные "законом Грэма", для давления на Россию.