Сейм Польщі підтримав заборону на нічний продаж алкоголю

У четвер Сейм Польщі ухвалив закон, який запроваджує на всій території країни нічну заборону на продаж алкоголю, заборону на рекламу алкоголю та підвищує збір за продаж алкоголю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

За прийняття закону проголосували 400 депутатів, проти – 9, 4 депутати утрималися. До законопроекту було подано 37 поправок, частина з яких була прийнята.

Зміни до закону про виховання в тверезості та протидію алкоголізму, а також до закону про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів, передбачають, зокрема, введення нічної заборони на продаж алкоголю по всій країні з 22:00 до 6:00. З-під дії заборони будуть виключені, зокрема, заклади громадського харчування.

Закон також надає громадам можливість запровадити на своїй території заборону на продаж алкоголю для споживання поза місцем продажу з 21:00 до 22:00 або з 6:00 до 9:00.

Цей закон також запроваджує повну заборону на рекламу та просування всіх алкогольних напоїв, зокрема пива. За її порушення передбачено штраф у розмірі від 30 тис. злотих до 1 млн злотих або обмеження волі.

Згідно з нормами, працівник, який продає алкоголь, у разі сумнівів щодо повноліття покупця буде зобов’язаний перевірити його вік. Досі він мав лише таку можливість. У разі ненадання документа продавець зобов’язаний відмовити у продажу алкоголю.

Упаковка алкоголю місткістю до 300 мл може бути лише скляною або металевою. На упаковках мають бути розміщені помітні попередження: про особливу шкідливість вживання алкоголю вагітними жінками, про заборону керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння або у стані після вживання алкоголю, а також про особливу шкідливість вживання алкоголю особами віком до 18 років.

Ці зміни також передбачають підвищення плати за дозвіл на продаж алкоголю. Для алкогольних напоїв міцністю до 18 % – з 525 до 1050 злотих, а для алкогольних напоїв міцністю понад 18 % – з 2100 до 4200 злотих.

Закон має набрати чинності 1 січня 2027 року.

Влітку німецький федеральний уряд схвалив заборону на вживання алкоголю для осіб віком до 16 років, якщо це відбувається під наглядом дорослих.

Торік у Польщі президент Кароль Навроцький опинився під критикою опозиції та частини громадськості через відео з подій в ООН, з якого видно, що він на людях взяв у рот щось схоже на нікотинову подушечку.