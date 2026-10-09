Сейм Польши поддержал запрет на ночную продажу алкоголя

В четверг Сейм Польши принял закон, который вводит на всей территории страны ночной запрет на продажу алкоголя, запрет на рекламу алкоголя и повышает сбор с продаж алкоголя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

За принятие закона проголосовали 400 депутатов, против – 9, 4 депутата воздержались. К законопроекту было подано 37 поправок, часть из которых была принята.

Изменения в закон о воспитании в трезвости и противодействии алкоголизму, а также в закон о медицинских услугах, финансируемых из государственных средств, предусматривают, в частности, введение ночного запрета на продажу алкоголя по всей стране с 22:00 до 6:00. Из-под действия запрета будут исключены, в частности, заведения общественного питания.

Закон также предоставляет общинам возможность ввести на своей территории запрет на продажу алкоголя для потребления вне места продажи с 21:00 до 22:00 или с 6:00 до 9:00.

Этот закон также вводит полный запрет на рекламу и продвижение всех алкогольных напитков, в частности пива. За его нарушение предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. злотых до 1 млн злотых или ограничение свободы.

Согласно нормам, работник, продающий алкоголь, в случае сомнений относительно совершеннолетия покупателя будет обязан проверить его возраст. До сих пор у него была лишь такая возможность. В случае непредъявления документа продавец обязан отказать в продаже алкоголя.

Упаковка алкоголя вместимостью до 300 мл может быть только стеклянной или металлической. На упаковках должны быть размещены заметные предупреждения: об особой вредности употребления алкоголя беременными женщинами, о запрете управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии после употребления алкоголя, а также об особой вредности употребления алкоголя лицами в возрасте до 18 лет.

Эти изменения также предусматривают повышение платы за разрешение на продажу алкоголя. Для алкогольных напитков крепостью до 18% – с 525 до 1050 злотых, а для алкогольных напитков крепостью свыше 18% – с 2100 до 4200 злотых.

Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

Летом немецкое федеральное правительство одобрило запрет на употребление алкоголя для лиц в возрасте до 16 лет, если это происходит под присмотром взрослых.

В прошлом году в Польше президент Кароль Навроцкий подвергся критике со стороны оппозиции и части общественности из-за видео с мероприятия в ООН, на котором видно, что он на глазах у людей взял в рот нечто, похожее на никотиновую подушечку.