Чорногорія видворяє засновника мережі "Рибарь" і його супутників

Керівник російської інформаційної мережі "Рибарь" Михаїл Звінчук, його дружина та ще троє громадян Росії будуть вислані з Чорногорії з міркувань національної та внутрішньої безпеки.

Про це повідомили у поліції Чорногорії, заяву якої наводить місцеве видання Vijesti, повідомляє "Європейська правда".

Рішення про висилку також прийнято щодо його дружини Валерії Звінчук, Сергєя Белоуса, Павла Лекаторчука та Кіри Дорошенко.

"Сьогодні співробітники Управління поліції спільно з Агентством національної безпеки та за підтримки міжнародних партнерів провели цілеспрямовану та скоординовану операцію, спрямовану на запобігання, виявлення та нейтралізацію незаконної діяльності на території Чорногорії", – повідомило Управління поліції.

У відомстві зазначили, що під час сьогоднішньої операції було виявлено та затримано п’ятьох громадян Російської Федерації, які в’їхали та перебували на території Чорногорії трохи менше двох днів тому.

"За результатами кримінального, оперативного та розвідувального розслідування було встановлено, що ці особи не можуть продовжувати перебувати в Чорногорії, і відповідно до Закону про іноземців було прийнято рішення про їхнє видворення з Чорногорії з міркувань національної та внутрішньої безпеки", – додали чорногорські правоохоронці.

Як повідомлялося, вранці 9 жовтня в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі "Рибарь" Михаїла Звінчука разом з дружиною, а також співпрацівницею Валерією Звінчук та ще трьома особами.

Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США заніс його до списку осіб, причетних до зловмисних операцій впливу, спрямованих проти виборчого процесу в США.

Держдепартамент у рамках своєї програми "Нагорода за справедливість" пропонує до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особу або місцеперебування іноземних суб’єктів, причетних до втручання у вибори в США, зокрема й імовірних спільників "Рибарь", або запобігти такій діяльності.