Черногория высылает основателя сети "Рыбарь" и его спутников

Руководитель российской информационной сети "Рыбарь" Михаил Звинчук, его жена и ещё трое граждан России будут высланы из Черногории по соображениям национальной и внутренней безопасности.

Об этом сообщили в полиции Черногории, заявление которой приводит местное издание Vijesti, сообщает "Европейская правда".

Решение о высылке также принято в отношении его жены Валерии Звинчук, Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.

"Сегодня сотрудники Управления полиции совместно с Агентством национальной безопасности и при поддержке международных партнеров провели целенаправленную и скоординированную операцию, направленную на предотвращение, выявление и нейтрализацию незаконной деятельности на территории Черногории", – сообщило Управление полиции.

В ведомстве отметили, что в ходе сегодняшней операции были выявлены и задержаны пять граждан Российской Федерации, которые въехали и находились на территории Черногории чуть менее двух дней назад.

"По результатам уголовного, оперативного и разведывательного расследования было установлено, что эти лица не могут продолжать пребывать в Черногории, и в соответствии с Законом об иностранцах было принято решение об их выдворении из Черногории по соображениям национальной и внутренней безопасности", – добавили черногорские правоохранители.

Как сообщалось, утром 9 октября в Черногории был задержан руководитель российской пропагандистской информационной сети "Рыбарь" Михаил Звинчук вместе с женой, а также сотрудницей Валерией Звинчук и ещё тремя лицами.

Звинчук находится под британскими санкциями, а Государственный департамент США включил его в список лиц, причастных к вредоносным операциям влияния, направленным против избирательного процесса в США.

Госдепартамент в рамках своей программы "Награда за справедливость" предлагает до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение иностранных субъектов, причастных к вмешательству в выборы в США, в том числе и вероятных сообщников "Рыбаря", или предотвратить такую деятельность.