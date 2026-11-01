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Латвія запровадила безстрокову заборону на в’їзд для Собчак і її чоловіка

Новини — Неділя, 1 листопада 2026, 11:21 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже внесла до списку осіб, небажаних для країни, російську журналістку Ксенію Собчак.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає "Європейська правда". 

Про рішення внести Собчак до списку осіб, небажаних у Латвії, а також заборонити їй в'їзд до країни на невизначений термін, Браже повідомила у суботу, 31 жовтня.

Окрім Собчак, таку заборону отримав і її чоловік – театральний режисер Костантін Богомолов.

Нещодавно латвійське Міністерство закордонних справ підтвердило, що 7 жовтня до списку осіб, небажаних для Латвії, було включено ще одного громадянина Росії

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