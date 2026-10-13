ЗМІ: Латвія оголосила персоною нон грата проросійського журналіста

Латвійське Міністерство закордонних справ підтвердило, що 7 жовтня до списку осіб, небажаних для Латвії, було включено ще одного громадянина Росії.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

За неофіційною інформацією Delfi, йдеться про журналіста Леоніда Рагозіна. При цьому міністерство, як і раніше, не розкриває, щодо кого було ухвалено рішення, і не коментує його причини.

6 жовтня глава МЗС Байба Браже повідомила, що після отримання інформації від відповідних відомств та обговорення з прем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ розпочала процедуру внесення ще одного громадянина Росії до списку небажаних осіб.

"Підтверджуємо, що 7 жовтня 2026 року до списку включено ще одного громадянина Російської Федерації. Більш детальну інформацію про процес ухвалення рішення або особу, включену до списку, міністерство надавати не буде", – заявила у відповіді Delfi речниця МЗС Ліга Єрмацане.

Міністерство пояснює, що такі рішення ухвалюються після оцінки отриманої інформації спільно з компетентними відомствами та відповідно до Закону про імміграцію.

Радник міністерки закордонних справ Томс Садовскіс також повідомив Delfi, що підстави для цього рішення не будуть оприлюднені, оскільки вони пов’язані з державною безпекою.

Як повідомляє Politico, Рагозін нещодавно взяв участь у подкасті представника американського видання The Grayzone Аарона Мате, де висловлювався щодо відносин Росії із Заходом. Рагозін пояснював, що Росія відчуває себе змушеною відповідати "грубою силою" на дії, які вона вважає провокаціями західних країн.

За даними Politico, саме ці висловлювання викликали обурення в Латвії.

Сам Рагозін 7 жовтня заявив, що вважає те, що відбувається, політичним переслідуванням.

Рагозін – громадянин Росії, який мешкає в Латвії з 2014 року. Він переїхав до Риги після анексії Криму.

Питання про можливе внесення Рагозіна до списку небажаних осіб знову стало актуальним 30 вересня, коли міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава закликав Браже ухвалити таке рішення. Він зазначив, що громадянин Росії тривалий час публічно висловлює думки, які прямо суперечать інтересам Латвії.

Міністр звинуватив Рагозіна в тому, що той покладає на Захід провину за агресивні дії РФ, критикує санкції, виправдовує російську зовнішню політику та дискредитує Україну, її політичне керівництво та збройні сили.

Також варто зазначити, що Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Естонія запровадила власні внутрішні санкції щодо Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Раніше про запровадження національних санкцій оголосили Латвія та Литва.