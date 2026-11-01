Латвия ввела бессрочный запрет на въезд для Собчак и её мужа

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла в список лиц, нежелательных для страны, российскую журналистку Ксению Собчак.

Об этом она сообщила в социальной сети X, передает "Европейская правда".

О решении внести Собчак в список лиц, нежелательных в Латвии, а также запретить ей въезд в страну на неопределенный срок, Браже сообщила в субботу, 31 октября.

Помимо Собчак, такой запрет получил и ее супруг – театральный режиссер Константин Богомолов.

Недавно латвийское Министерство иностранных дел подтвердило, что 7 октября в список лиц, нежелательных для Латвии, был включен еще один гражданин России.

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