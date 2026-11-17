Катаріна Матернова – посолка ЄС в Україні, що працює на цій посаді з 2023 року. Але питанням вступу нашої держави до Євросоюзу вона опікується добряче понад 10 років.

Матернова вже оголосила, що наступного року завершує роботу на посаді посла та у євроінституціях загалом, тож цьогорічний звіт з оцінкою реформ в Україні став для неї останнім. Але цей документ є особливим для неї також з іншої причини – очільниця європейської дипмісії особисто доклалася до того, щоби звіт підтвердив прогрес України, і вона захищає це рішення.

Про те, чому Україні об’єктивно складно проводити реформи; про те, як це подолати; а також про реалістичну, на думку представниці ЄС, дату вступу – дивіться у її великому інтерв’ю. "ЄвроПравда" поговорила також про складні реформи, включаючи відбір нового генпрокурора.

Трохи розширена текстова версія – в матеріалі Посол ЄС: Ми знайшли рішення, як провести низку реформ, та ті сподобаються не всім в Україні. Далі – основні її тези.

Ми не піддаємося погрозам Росії і будемо цієї разом з Україною. Однак, якщо буде комунальний Армагедон абощо – будемо дивитися на реалії.

Очікується, що ваш дефіцит наступного року буде близько 70 мільярдів євро: 30 мільярдів на цивільні потреби, ще 40 мільярдів – на військові потреби.

Євросоюз планує покрити приблизно дві третини цього дефіциту. І ми очікуємо, що інші партнери України покриють одну ще третину.

Нагадаю, що у вас лишаються два наявних інструменти допомоги ЄС, кошти з яких будуть надходити цього та наступного року. Це Ukraine Facility на 50 мільярдів євро, що діє з 2024 року, та програма допомоги на 90 мільярдів, яку затвердили цього року.

Фінансування цивільних потреб там пов’язане з реформами, що викладені в Плані України. Тому важливо, використати цю підтримку в повному обсязі.

Наразі жодного євро не втрачено, бо затримані реформи згодом відбулися. Дуже сподіваюся, що так буде і надалі.

Зараз реформи прискорилися.

Також важливо, що цьогорічний звіт ЄС про розширення чесно говорить про проблеми. Він штовхає Україну прискоритися ще.

Я справді вірю, що поєднання рекомендацій для вступу в ЄС та умов фінансування за "Планом України" дозволить Україні наздогнати інших лідерів і далі, з наступного року, йти з ними нога в ногу.

Але для цього Україна має прискоритися. І зробити це необхідно саме зараз.

Особисто я вважаю, і казала про це публічно, що впоратися до кінця десятиліття – це реальний термін для вступу до ЄС.

Наразі наступний важливий крок, найважливіший крок на цьому шляху – виконати проміжні бенчмарки, IBAR. Це дасть вам дозвіл почати закривати глави переговорів про вступ.

Я вважаю, що літо наступного року – це реальний термін пройти IBAR.

Щоб виконати бенчмарки, ви маєте також запровадити більш прозорий та заснований на заслугах відбір генерального прокурора. Це одна з проблемних точок.

Ще одне складне питання – реформа Державного бюро розслідувань.

Є низка питань, пов’язаних із відбором суддів, Конституційним судом, Верховним судом та судовими органами, але я вважаю, що тут ми рухаємося у правильному напрямку.

У жовтні ми створили робочу групу Task force. Там є також робочий рівень, де активно задіяні віцепрем’єр Всеволод Ченцов та міністр юстиції Денис Маслов. Цей Task force збирається двічі на тиждень. Його мета – допомогти Україні швидше виконати вимоги IBAR. І я бачу дуже хорошу динаміку.

Зараз, перш за все, ухвалити антикорупційну стратегію.

Проте я хочу відзначити важливу деталь, де Україна виграє навіть у порівнянні з іншими країнами-лідерами. Так, вони просунулися далі в ухваленні законодавства. Але Україна має те, чого досягти найважче. Йдеться про досвід, track record.

Ви маєте вражаючий досвід антикор-інституцій. В інших країнах є закони, але немає доказів, що це працює. А у вас це все дійсно є.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Посол ЄС: Ми знайшли рішення, як провести низку реформ, та ті сподобаються не всім в Україні.