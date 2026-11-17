Катарина Матернова – посол ЕС в Украине, занимающая эту должность с 2023 года. Однако вопросами вступления нашей страны в Евросоюз она занимается уже более 10 лет.

Матернова уже объявила, что в следующем году завершает работу на посту посла и в евроинституциях в целом, поэтому отчет этого года с оценкой реформ в Украине стал для нее последним. Но этот документ является для неё особенным ещё и по другой причине – глава европейской дипломатической миссии лично приложила усилия к тому, чтобы отчёт подтвердил прогресс Украины, и она отстаивает это решение.

О том, почему Украине объективно сложно проводить реформы; о том, как это преодолеть; а также о реалистичной, по мнению представительницы ЕС, дате вступления – смотрите в её большом интервью. "ЕвроПравда" поговорила также о сложных реформах, включая отбор нового генпрокурора.

Немного расширенная текстовая версия – в материале Посол ЕС: Мы нашли решение, как провести ряд реформ, и они понравятся не всем в Украине. Далее – основные её тезисы.

Мы не поддаемся угрозам России и будем держаться вместе с Украиной. Однако, если произойдет коммунальный Армагеддон или что-то в этом роде – будем смотреть на реалии.

Ожидается, что ваш дефицит в следующем году составит около 70 миллиардов евро: 30 миллиардов – на гражданские нужды, ещё 40 миллиардов – на военные нужды.

Евросоюз планирует покрыть примерно две трети этого дефицита. И мы ожидаем, что остальные партнеры Украины покроют ещё одну треть.

Напомню, что у вас остаются два доступных инструмента помощи ЕС, средства из которых будут поступать в этом и следующем году. Это Ukraine Facility на 50 миллиардов евро, действующий с 2024 года, и программа помощи на 90 миллиардов, утвержденная в этом году.

Финансирование гражданских нужд там связано с реформами, изложенными в Плане Украины. Поэтому важно использовать эту поддержку в полном объеме.

На данный момент ни одного евро не потеряно, поскольку задержанные реформы впоследствии состоялись. Очень надеюсь, что так будет и в дальнейшем.

Сейчас реформы ускорились.

Также важно, что в отчете ЕС о расширении за этот год честно говорится о проблемах. Он подталкивает Украину ускорить темпы ещё больше.

Я действительно верю, что сочетание рекомендаций по вступлению в ЕС и условий финансирования в рамках "Плана Украины" позволит Украине догнать других лидеров и начиная со следующего года идти с ними нога в ногу.

Но для этого Украина должна ускорить темпы. И сделать это необходимо именно сейчас.

Лично я считаю, и говорила об этом публично, что справиться до конца десятилетия – это реальный срок для вступления в ЕС.

Сейчас следующий важный шаг, самый важный шаг на этом пути – выполнить промежуточные бенчмарки, IBAR. Это даст вам возможность начать закрывать главы переговоров о вступлении.

Я считаю, что лето следующего года – реальный срок для прохождения IBAR.

Чтобы выполнить бенчмарки, вы также должны ввести более прозрачный и основанный на заслугах отбор генерального прокурора. Это одна из проблемных точек.

Еще один сложный вопрос – реформа Государственного бюро расследований.

Есть ряд вопросов, связанных с отбором судей, Конституционным судом, Верховным судом и судебными органами, но я считаю, что здесь мы движемся в правильном направлении.

В октябре мы создали рабочую группу Task force. Эта Task force собирается два раза в неделю. Её цель – помочь Украине быстрее выполнить требования IBAR. И я вижу очень хорошую динамику.

Сейчас, прежде всего, нужно принять антикоррупционную стратегию.

Также я хочу отметить важную деталь, в которой Украина выигрывает даже по сравнению с другими странами-лидерами. Да, они продвинулись дальше в принятии законодательства. Но у Украины есть то, чего достичь сложнее всего. Речь идет об опыте, track record.

У вас есть впечатляющий опыт работы антикоррупционных институтов. В других странах есть законы, но нет доказательств, что это работает. А у вас все это действительно есть.

Полное интервью – в материале Посол ЕС: Мы нашли решение, как провести ряд реформ, и они понравятся не всем в Украине.