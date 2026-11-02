Глава Єврокомісії привітала Йотову з перемогою на президентських виборах у Болгарії

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала виконувачку обов’язків президента Болгарії Іліяну Йотову з перемогою у другому турі президентських виборів.

Про це вона написала в X, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн привітала Йотову з перемогою, зазначивши, що очікує на продовження співпраці з нею у ключових сферах.

"Від питань безпеки та оборони до нашої конкурентоспроможності та енергетичної незалежності – я з нетерпінням чекаю на продовження нашої спільної роботи. За сильну Болгарію в сильній Європі", – написала президентка Єврокомісії.

За результатами підрахунку 99,66% голосів у другому турі президентських виборів у Болгарії 1 листопада з результатом 57,66% перемогла Іліяна Йотова, виконувачка обов’язків глави держави та соратниця чинного прем’єр-міністра Румена Радева.

Вона зі значним відривом обійшла свого суперника – прозахідного та проукраїнського кандидата, колишнього прем’єра Андрея Гюрова, який набрав 39,38% голосів.

Зазначимо, Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління глави уряду Румена Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році.

Після її перемоги, як писала "ЄвроПравда", можна очікувати повного контролю виконавчої та законодавчої гілок влади в Болгарії силами прем'єра.