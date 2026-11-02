Прихильниця РФ та соратниця прем'єра перемогла на президентських виборах у Болгарії

У другому турі президентських виборів у Болгарії 1 листопада з результатом 57,66% перемогла Іліяна Йотова, виконувачка обов’язків глави держави та соратниця чинного прем’єр-міністра Румена Радева.

Про це свідчать результати Центральної виборчої комісії Болгарії після підрахунку 99,66% бюлетенів, повідомляє "Європейська правда".

Йотова зі значним відривом обійшла свого суперника – прозахідного та проукраїнського кандидата, колишнього прем’єра Андрея Гюрова, який набрав 39,38% голосів.

Йотова стала першою жінкою, обраною президенткою країни. Вона заявила, що Гюров зателефонував їй та привітав з перемогою. У своєму виступі після оголошення результатів виборів глава держави дорікнула опонентам за "кампанію тиску".

"Після цього тиску, після цієї ненависті, що лилася на цих людей, жоден із них не відмовився, жоден із них не зрадив нас. Але сьогодні люди своїм голосом сказали: "Ні, не так". Завдяки діалогу, розмові, пошуку рішень, співпраці та координації з іншими інституціями можна ухвалювати правильні рішення, а не тоді, коли твоє головне послання полягає в тому, щоб саботувати всіх інших", – заявила Йотова.

Як відомо, перед другом туром президентських виборів колишній президент, експрем’єри та колишні міністри Болгарії звернулися до громадян із закликом проголосувати за Гюрова у другому турі президентських виборів.

Зазначимо, Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління Румена Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році.

Після її перемоги, як писала "ЄвроПравда", можна очікувати повного контролю виконавчої та законодавчої гілок влади в Болгарії силами прем'єра.