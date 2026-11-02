Глава Еврокомиссии поздравила Йотову с победой на президентских выборах в Болгарии
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила исполняющую обязанности президента Болгарии Илияну Йотову с победой во втором туре президентских выборов.
Об этом она написала в X, сообщает "Европейская правда".
Фон дер Ляйен поздравила Йотову с победой, отметив, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с ней в ключевых сферах.
"От вопросов безопасности и обороны до нашей конкурентоспособности и энергетической независимости – я с нетерпением жду продолжения нашей совместной работы. За сильную Болгарию в сильной Европе", – написала председатель Еврокомиссии.
По результатам подсчёта 99,66% голосов во втором туре президентских выборов в Болгарии 1 ноября с результатом 57,66% победила Илияна Йотова, исполняющая обязанности главы государства и соратница действующего премьер-министра Румена Радева.
Она со значительным отрывом обошла своего соперника – прозападного и проукраинского кандидата, бывшего премьера Андрея Гюрова, набравшего 39,38% голосов.
Отметим, что Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления главы правительства Румена Радева. Она была его вице-президентом еще с первого срока в 2017 году.
После ее победы, как писала "ЕвроПравда", можно ожидать полного контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти в Болгарии со стороны премьера.