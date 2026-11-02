Росія, яку звинувачують у масових тортурах, вийшла з конвенції про їхню заборону

Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

Рішення про вихід Росії з Конвенції Ради Європи про запобігання катуванням набуло чинності 1 листопада.

РФ повідомила про своє рішення 30 жовтня 2025 року, а денонсація документа набрала чинності через рік після дати повідомлення.

"Вихід Російської Федерації означає завершення мандата Європейського комітету із запобігання катуванням щодо моніторингу в цій країні. Це також означає припинення будь-якого незалежного моніторингу місць позбавлення волі на території Російської Федерації", – заявив голова Комітету Алан Мітчелл.

Росія була учасницею Конвенції з 1998 року. У період з 1998 по 2021 рік Європейський комітет з питань запобігання катуванням здійснив 30 візитів до РФ, під час яких відвідав понад 450 місць позбавлення волі. При цьому Росія була єдиною державою-учасницею Конвенції, яка відмовлялася надавати дозвіл на оприлюднення звітів про візити комітету та відповідей на них. Відтак Рада Європи змогла оприлюднити лише чотири звіти про візити до російських місць позбавлення волі.

Неопубліковані звіти стосуються періодичних та спеціальних візитів, зокрема 10 візитів до Чечні та на Північний Кавказ у період з 2000 по 2017 рік.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Комітет отримав численні повідомлення про ймовірні акти катувань та жорстокого поводження у місцях ув’язнення з боку російських посадових осіб не лише на окупованих територіях України, а й на російській території. Однак через відмову влади РФ від співпраці не мав можливості здійснити візит для самостійної оцінки ситуації.

У Раді Європи наголосили, що такий підхід контрастує з позицією української влади, яка й надалі дозволяє Європейському комітету з питань запобігання катуванням відвідувати будь-які місця позбавлення волі на своїй території в будь-який час.

17 вересня 2025 року Держдума РФ підтримала внесений очільником Кремля проєкт про денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдським або принизливим видам поводження і покарання.

Конвенція зобов’язує країн-учасниць запобігати катуванням на території під своєю юрисдикцією та забороняє екстрадувати людей до будь-якої країни, де їм можуть загрожувати тортури.

Нагадаємо, у жовтні Велика Британія запровадила пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли обмеження проти суден "тіньового флоту" для перевезення СПГ, дезінформаційних мереж Кремля та осіб, причетних до катувань цивільного населення й ідеологічної обробки дітей.