Россия, которую обвиняют в массовых пытках, вышла из конвенции об их запрете

Россия официально вышла из Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Решение о выходе России из Конвенции Совета Европы о предотвращении пыток вступило в силу 1 ноября.

РФ сообщила о своём решении 30 октября 2025 года, а денонсация документа вступила в силу через год после даты уведомления.

"Выход Российской Федерации означает завершение мандата Европейского комитета по предупреждению пыток в отношении мониторинга в этой стране. Это также означает прекращение любого независимого мониторинга мест лишения свободы на территории Российской Федерации", – заявил председатель Комитета Алан Митчелл.

Россия была участницей Конвенции с 1998 года. В период с 1998 по 2021 год Европейский комитет по предупреждению пыток совершил 30 визитов в РФ, в ходе которых посетил более 450 мест лишения свободы. При этом Россия была единственным государством-участником Конвенции, которое отказывалось давать разрешение на обнародование отчетов о визитах комитета и ответов на них. В результате Совет Европы смог обнародовать лишь четыре отчета о визитах в российские места лишения свободы.

Неопубликованные отчеты касаются периодических и специальных визитов, в частности 10 визитов в Чечню и на Северный Кавказ в период с 2000 по 2017 год.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Комитет получил многочисленные сообщения о вероятных актах пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы со стороны российских должностных лиц не только на оккупированных территориях Украины, но и на территории России. Однако из-за отказа властей РФ от сотрудничества у него не было возможности совершить визит для самостоятельной оценки ситуации.

В Совете Европы подчеркнули, что такой подход контрастирует с позицией украинских властей, которые по-прежнему позволяют Европейскому комитету по предупреждению пыток посещать любые места лишения свободы на своей территории в любое время.

17 сентября 2025 года Госдума РФ поддержала внесенный главой Кремля проект о денонсации Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Конвенция, принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1984 году, обязывает страны-участницы предотвращать пытки на территории, находящейся под их юрисдикцией, и запрещает экстрадировать людей в любую страну, где им может угрожать пытка.

Напомним, в октябре Великобритания ввела пакет санкций против России, в который вошли ограничения против судов "теневого флота" для перевозки СПГ, дезинформационных сетей Кремля и лиц, причастных к пыткам гражданского населения и идеологической обработке детей.