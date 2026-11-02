Німецькі ультраправі заявили про бажання співпраці з Трампом і зупинки допомоги для України

Експерти з питань зовнішньої політики від фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") у двох програмних документах підтвердили свої тісні зв’язки з урядом США під керівництвом президента Дональда Трампа та свої вимоги щодо припинення підтримки України, одночасно прагнучи зближення з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Речник з питань зовнішньої політики та заступник голови фракції Маркус Фронмаєр, заступник голови фракції Штефан Кейтер та заступник голови робочої групи з питань зовнішньої політики фракції Герольд Оттен презентували програмні документи в Берліні.

У тексті зазначається, що США та Європу нерозривно пов’язують спільна культура та історія. Також згадуються мільйони нащадків німецьких іммігрантів. Такі особистості, як Дональд Трамп, також уособлюють цю німецьку спадщину.

Експерти з питань зовнішньої політики "АдН" прагнуть "взаємовигідної та прагматичної трансатлантичної співпраці" і схвалюють окремі аспекти переорієнтації зовнішньої політики за Трампа. Зокрема, вони схвалюють можливе скорочення чисельності американських військ у Німеччині та відмову від розміщення американських ракет.

У документі щодо німецько-російських відносин повторюються звичні вимоги "АдН", такі як відновлення експлуатації газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі, припинення економічних санкцій проти Росії та припинення військової допомоги Україні.

У документі не міститься повторного засудження російського нападу на Україну, як це зробила парламентська фракція "АдН" після початку вторгнення у 2022 році. Експерти з питань зовнішньої політики пишуть: "Війна в Україні – це трагедія, яку слід якнайшвидше припинити". Вони закликають до "мирного врегулювання, що враховує інтереси безпеки всіх сторін конфлікту".

За їхніми словами, Україна не повинна бути ані членом НАТО, ані ЄС і має "знову стати нейтральною державою". Її суверенітет має бути визнаний Росією. Однак у документі також зазначається: "Відновлення контролю над усіма територіями, включаючи Крим, є нереальним". Державність України "та територія, що залишиться їй після припинення вогню або укладення мирної угоди", мають бути гарантовані державами-гарантами, які, бажано, не беруть участі в поточному конфлікті, стверджують німецькі ультраправі.

Нагадаємо, більшість німців вважають "АдН" загрозою для демократії, свідчать результати опитування.

Тим часом депутат від "АдН" вперше в історії Німеччини був обраний головою земельного парламенту.