Немецкие ультраправые заявили о готовности сотрудничать с Трампом и прекратить помощь Украине

Эксперты по вопросам внешней политики из фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в двух программных документах подтвердили свои тесные связи с правительством США под руководством президента Дональда Трампа и свои требования о прекращении поддержки Украины, одновременно стремясь к сближению с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Спикер по вопросам внешней политики и заместитель председателя фракции Маркус Фронмайер, заместитель председателя фракции Штефан Кейтер и заместитель председателя рабочей группы по вопросам внешней политики фракции Герольд Оттен представили программные документы в Берлине.

В тексте отмечается, что США и Европу неразрывно связывают общая культура и история. Также упоминаются миллионы потомков немецких иммигрантов. Такие личности, как Дональд Трамп, также олицетворяют это немецкое наследие.

Эксперты по вопросам внешней политики "АдГ" стремятся к "взаимовыгодному и прагматичному трансатлантическому сотрудничеству" и одобряют отдельные аспекты переориентации внешней политики при Трампе. В частности, они одобряют возможное сокращение численности американских войск в Германии и отказ от размещения американских ракет.

В документе, касающемся немецко-российских отношений, повторяются привычные требования "АдГ", такие как возобновление эксплуатации газопровода "Северный поток" в Балтийском море, прекращение экономических санкций против России и прекращение военной помощи Украине.

В документе не содержится повторного осуждения российского нападения на Украину, как это сделала парламентская фракция "АдГ" после начала вторжения в 2022 году. Эксперты по вопросам внешней политики пишут: "Война в Украине – это трагедия, которую следует как можно скорее прекратить". Они призывают к "мирному урегулированию, учитывающему интересы безопасности всех сторон конфликта".

По их словам, Украина не должна быть ни членом НАТО, ни ЕС и должна "вновь стать нейтральным государством". Ее суверенитет должен быть признан Россией. Однако в документе также отмечается: "Восстановление контроля над всеми территориями, включая Крым, является нереальным". Государственность Украины "и территория, которая останется у нее после прекращения огня или заключения мирного соглашения", должны быть гарантированы государствами-гарантами, которые, желательно, не участвуют в текущем конфликте, утверждают немецкие ультраправые.

Напомним, большинство немцев считают "АдГ" угрозой для демократии, свидетельствуют результаты опроса.

Между тем депутат от "АдГ" впервые в истории Германии был избран председателем земельного парламента.