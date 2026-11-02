Министерство экономики Германии заявляет, что стране хватит газа зимой

Министерство экономики и энергетики Германии заверило, что у страны будет достаточно газа зимой, несмотря на то, что целевой показатель заполненности хранилищ не был достигнут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пресс-секретарь министерства заявила, что "поставки газа в Германию на предстоящую зиму гарантированы даже при текущем уровне заполненности хранилищ".

Она напомнила, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Германия успешно диверсифицировала источники поставок. В частности, увеличение объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) помогло уменьшить опасения относительно дефицита. Большую часть СПГ Германия получает из США, определенные объемы поступают также с Ближнего Востока.

"Учитывая это, целевой показатель заполненности хранилищ в 70 процентов следует воспринимать гибко, с учетом общей ситуации с обеспечением энергоресурсами", – добавила пресс-секретарь.

По данным европейской платформы AGSI, которая отражает ключевую информацию о состоянии энергетического рынка, немецкие газохранилища заполнены примерно на 61,2 процента. Хотя к 1 ноября уровень заполнения должен был достичь 70 процентов.

Этот показатель также оказался ниже среднего уровня по Европейскому Союзу, который составляет почти 75 процентов.

В августе в Нидерландах предупредили о возможной нехватке газа в случае суровой зимы.

Ранее сообщалось, что в результате войны США против Ирана и перекрытия экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока Европа может войти в следующий отопительный сезон с самыми низкими уровнями запасов газа за последние 15 лет.