В Воздушных силах Украины предположили, что во время массированной атаки РФ воздушное пространство Польши могла нарушить российская ракета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, которого цитирует "Укринформ".

Он назвал российскую атаку в ночь на 20 ноября "одной из самых мощных", а также отметил, что продолжается подсчёт результатов боевых действий, которые велись по всей территории страны.

По его словам, одна из ракет могла пересечь границу с Польшей, сейчас эта информация уточняется.

"Стратегическая авиация запускала Х-101 уже под утро. И фактически эти ракеты долетали уже до западных регионов и там перехватывались нашей противовоздушной обороной. Довольно высокий, предварительно скажу, процент перехвата. Одна из ракет, вероятно, еще пересекла государственную границу. На границе с Польшей проверяется информация. К Х-101 были привлечены корабли России, которые нанесли удар ракетами "Калибр", – сказал Игнат.

Он уточнил, что сначала Россия атаковала "Калибрами", затем ракетами Х-101 с разных направлений – с севера, из южных регионов через центральную Украину.

На фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трех местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства.