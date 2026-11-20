Заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков заявив, що будь-які форми "квазічленства" України в НАТО в рамках гарантій безпеки є неприйнятними для Москви.

Слова російського посадовця цитує "Интерфакс", передає "Європейська правда".

Заступник міністра закордонних справ РФ, коментуючи можливість надання Україні гарантій безпеки за принципом статті НАТО, заявив, що це є неприпустимим для Росії в будь-якому форматі.

"Я хочу сказати, що навіть пошук формули квазічленства в НАТО для Києва та пошуки якогось, у лапках, креативного рішення в цій сфері – це неприйнятний для нас варіант. Ми обговорюємо гарантії безпеки насамперед у контексті забезпечення безпеки нашої власної країни, і саме про це йдеться", – сказав Рябков.

За його словами, в рамках переговорів Росія хоче визнання того, що Україна не стане членом НАТО.

"Коли це станеться, я думаю, питання про гарантії безпеки так чи інакше може бути обговорене. І не випереджаючи жодних рішень у цій сфері, підкреслю, що ми не закриваємося від діалогу, але не від діалогу про вступ України до НАТО. Ще раз, це абсолютно неприйнятний варіант", – додав російський посадовець.

Його слова пролунали на противагу заяві спецпредставника президента США Джареда Кушнера, який стверджував, що Вашингтон домігся від РФ готовності розглядати гарантії безпеки для України за моделлю 5-ї статті НАТО.

У відповідь на слова Кушнера президент Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".

Нагадаємо, після зустрічі "коаліції охочих" в Берліні в четвер президент України Володимир Зеленський заявив про рішення щодо того, що Європа буде брати участь у перемовинах із Росією щодо завершення війни.