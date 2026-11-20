Президент Чехії Петр Павел вважає, що це "питання часу", коли його країна зіштовхнеться з подібною ситуацію, з якою зіштовхнулася Польща 20 листопада, коли російські повітряні цілі порушили її повітряний простір.

Про це він сказав у п’ятницю, 20 листопада, цитує iDnes, пише "Європейська правда".

Павел звернув увагу, що Росія "постійно наголошує, що кожна країна, яка підтримує Україну, стає для неї легітимною ціллю".

"А це означає, що ми теж є в цьому списку цілей. Це скоріше питання часу, коли щось подібне трапиться й у нас", – сказав чеський президент.

Також він не вважає цю подію поодинокою.

"Останнім часом таких інцидентів було десятки", – зазначив він.

На думку Павела, це доказ того, що Росія не прагне швидкого миру в Україні чи врегулювання відносин з Європою, а навпаки – вона намагається створити якомога сильнішу позицію, щоб після закінчення війни в Україні диктувати європейським країнам свої умови та, застосовуючи гібридні методи, розколювати їхні позиції.

Окрім цього, він також припустив можливий зв’язок інциденту з поточними навчаннями "коаліції охочих" у Польщі.

"Тут справді вже не йдеться про жодну поступливість чи розмивання відповідальності, а йдеться про те, щоб однозначно сказати, що це агресивний крок, спрямований проти нас і проти миру в Європі", – додав Павел.

Цього дня писали, що на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звернувся із закликом до союзників країни по НАТО щодо посилення оборони Польщі на тлі того, як російські ракети та реактивний дрон порушили повітряний простір країни.