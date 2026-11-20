17 ноября Специализированная палата Косово в Гааге приговорила бывшего президента Хашима Тачи к дополнительным 17 месяцам лишения свободы за препятствование осуществлению правосудия.

В частности, за разглашение конфиденциальной информации о свидетелях и попытки повлиять на их показания по делу о военных преступлениях. Впечатляющий приговор по этому делу был вынесен ранее, в сентябре – Тачи получил 25 лет тюрьмы.

Для многих косоваров оба дела и вынесенные по ним приговоры являются эмоционально очень болезненными и рассматриваются как продолжение борьбы за независимость их государства. Все чаще звучат обвинения в адрес Сербии.

Подробнее о делах, о реакции на приговоры и о возможных последствиях – в материале журналистки "Европейской правды" Дарьи Мещеряковой Второй приговор герою войны: почему Гаага вновь осудила экс-лидера Косово и как отвечают люди. Далее – краткое изложение материала.

Чтобы понять масштаб реакции на приговоры Хашиму Тачи, нужно осознавать, кем он является для значительной части косовского общества. Напомним, что большинство населения Косово составляют албанцы.

Тачи был одним из политических лидеров Армии освобождения Косово (АОК) во время войны 1998–1999 годов, завершившейся отделением территории от Сербии. Позже он стал премьер-министром, а затем президентом независимого Косово.

И хотя Тачи прибегал к явному популизму во время своего президентства, а также часто подвергался массовой критике, его поступки во время войны вызывали в обществе уважение.

Армия освобождения Косово для многих косовских албанцев остается символом борьбы за освобождение от сербского контроля, а её бывшие командиры – людьми, сыгравшими ключевую роль в обретении независимости.

Поэтому судебные процессы против них воспринимаются не только как юридические дела в отношении конкретных лиц, но и как попытки переосмыслить саму историю освободительной войны. И именно из-за приговора Тачи к 25 годам заключения десятки тысяч людей вышли в сентябре на улицы Косово, чтобы выразить поддержку своим героям и возмущение действиями суда в Гааге.

Во время одной из акций даже пытались штурмовать здание миссии ЕС.

Косовары убеждены, что за судебными процессами против бывших командиров АОК стоит Белград, стремящийся дискредитировать людей, причастных к обретению независимости Косово.

В обществе бытует мнение, что Сербия действует при финансовой поддержке или в интересах России.

Ведь она заинтересована в ослаблении международных позиций Косово.

Приговор, вынесенный на этой неделе по делу о разглашении конфиденциальной информации о свидетелях и попытках повлиять на их показания по делу о военных преступлениях, ещё может быть обжалован.

Именно апелляционный процесс станет следующим важным испытанием как для защиты Тачи, так и для доверия косовского общества к Специализированной палате и Специализированной прокуратуре Косово.

Эти структуры формально являются частью косовской правовой системы, но расположены в Гааге и работают без участия косоваров.

После оглашения приговора бывшая партия Тачи – Демократическая партия Косово – предложила принять новый закон, который ограничил бы их полномочия. Законопроект уже передан в парламент, но пока не принят.

Однако Европейский Союз заявил, что такой шаг будет иметь крайне негативные последствия для стремления Косово вступить в ЕС, поскольку его расценивают как попытку вмешательства в независимую работу Специализированного суда.

Тем не менее Демократическая партия Косово, бывшая политическая сила Тачи, продолжает продвигать этот законопроект и пользуется поддержкой со стороны правящей партии ПДК.

Среди прочего, законопроект предусматривает, что срок заключения не может превышать 15 лет, тогда как Тачи приговорили к 25 годам.

Также предлагается, чтобы в случае, если после апелляционного рассмотрения дело доходит до третьей инстанции (например, Верховного суда), его передавали на рассмотрение в Косово, а не оставляли в Гааге.

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой Второй приговор герою войны: почему Гаага вновь осудила экс-лидера Косово и как отвечают люди.