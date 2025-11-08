У Норвегії 20 людей отруїлись чадним газом на молодіжній вечірці

У Норвегії 20 людей отруїлися чадним газом від генератора на молодіжній вечірці.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У муніципалітеті Леренскуг поблизу Осло 20 учасників молодіжної вечірки звернулися за допомогою через несподівану нудоту і головний біль, причиною якої вважають отруєння чадним газом від генератора.

Всього на події було близько 400 людей. Вечірка проводилася в орендованому приміщенні, для живлення обладнання використали генератор. На місці були також дорослі й охорона, серед присутніх батьків теж є постраждалі.

В Університетському госпіталі Акерсхуса повідомили, що їм довелося викликати на роботу додатковий персонал через несподіваний наплив пацієнтів.

Кількох після обстеження залишили у лікарні для подальшого надання допомоги, проте "важких" постраждалих немає.

У мерії закликали родини, чиї діти були на вечірці, стежити за їхнім станом та у разі підозри на отруєння звертатись за допомогою.

У поліції поки не визначилися, чи будуть відкривати розслідування у зв’язку з цим випадком.

П’ять років тому стався схожий випадок – в Осло 23 молодих людей потрапили до лікарні через ймовірне отруєння чадним газом на нелегальній вечірці у підземному бункері.

