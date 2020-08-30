В Осло 23 людей госпіталізували після отруєння чадним газом на вечірці у бункері

У столиці Норвегії Осло 23 молодих людей потрапили до лікарні з підозрою на отруєння монооксидом вуглецю (чадним газом) після вечірки, що нелегально проводилася у підземному бункері.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Norway Today та DPA.

На перших напівпритомних учасників вечірки, які самі вийшли надвір, випадково наткнувся поліцейський патруль близько 4 години ранку у неділю. З'ясувавши, що постраждалих може бути більше, поліцейські викликали на місце підкріплення екстрених служб.

Речник лікарні розповів, що усі госпіталізовані - молодь віком 20-30 років. Декількох вже відправили додому після першої допомоги, решта залишаються під медичним наглядом. П’ятеро з них у важкому стані, але загрози для життя немає.

У лікарню потрапили також двоє поліцейських, які допомагали евакуювати постраждалих.

У поліції та пожежній службі кажуть, що джерелом отруєння могли стати переносні генератори, які використовували для живлення аудіосистем. У бункері, на додачу, погана вентиляція.

Госпіталь при університеті Осло та поліція закликали усіх, хто був на вечірці, стежити за симптомами і в разі головного болю, запаморочення чи нудоти звертатися до медиків. За даними поліції, там було близько 80 людей.

Поліція повідомляє, що молоді люди потрапили у бункер нелегально - бункер був закритий та опечатаний. Хто був організатором вечірки - поки невідомо, учасників подій поки не допитували.

За словами одного з її учасників, ім’я якого не називають, цього літа у бункері вже було декілька вечірок.