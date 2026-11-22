В Германии 19 человек получили отравление угарным газом из-за неисправной системы отопления в церкви в регионе Альгау.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Состояние четырёх пострадавших оценивается как тяжёлое, сообщил представитель диспетчерского центра соответствующих служб экстренной помощи. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Представитель полиции отметил, что причина чрезвычайной ситуации пока остается невыясненной. В муниципалитете Бад-Гроненбах, население которого составляет чуть менее 6 000 жителей, была проведена масштабная операция с участием служб спасения, пожарной охраны и полиции.

Согласно сообщению, пострадали посетители замка-часовни в Рингхайзенхаузе. Там Священническое братство святого Петра проводило богослужение. Во время богослужения несколько посетителей потеряли сознание. После этого богослужение было прервано, и были вызваны службы экстренной помощи.

В начале второй половины дня дальнейшие подробности ещё не были известны. Бад-Гроненбах расположен в Баварии, недалеко от границы с Баден-Вюртембергом.

Год назад в Норвегии 20 человек отравились угарным газом от генератора на молодёжной вечеринке.

В 2020 году в Осло 23 молодых человека попали в больницу из-за вероятного отравления угарным газом на нелегальной вечеринке в подземном бункере.