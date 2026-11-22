Текущий проект бюджета Европейского Союза является абсолютно неприемлемым для Чешской Республики.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в видео, опубликованном в сети X, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Он раскритиковал сокращение финансирования для Чешской Республики и расходов на функционирование Европейского парламента и других европейских структур, а также на поддержку Украины, которая уже пятый год защищается от российской военной агрессии.

В субботу председатель Европейского совета Антониу Кошта представил пересмотренные рамки переговоров о будущем семилетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Они предусматривают сокращение на 204 млрд евро по сравнению с планом, первоначально представленным Европейской комиссией, который некоторые страны считают слишком обременительным.

Бабиш, в свою очередь, критикует сокращение бюджетных расходов. По словам Бабиша, ирландское председательство предлагает сократить бюджет на 32 млрд евро.

"Это для нас абсолютно неприемлемо", – заявил он. Ирландское председательство, о котором упомянул чешский премьер-министр, подало предложение по бюджету еще в октябре, а предложение, представленное в субботу, исходит от председателя Европейского совета Кошты. По словам премьер-министра, Чехия вносит все больше средств в бюджет ЕС. "Теперь, в рамках предложения ирландского председательства, они даже собираются сократить нам 7,5 миллиарда крон", – добавил он.

Бабиш раскритиковал тот факт, что, согласно проекту бюджета ЕС, европейские структуры обойдутся в 100 миллиардов евро в течение семи лет. Он отказался выделить 100 миллиардов евро из бюджета на помощь Украине. "Почему мы должны давать деньги из европейского бюджета Украине? Украина должна получать деньги за пределами европейского бюджета", – заявил премьер-министр.

Глава МИД Петр Мацинка полностью согласен с оценкой Бабиша относительно предложения бюджета ЕС, о чем он сообщил журналистам в пражском аэропорту. По его словам, переговоры нелегкие.

"Безусловно, важно высказывать замечания, наблюдения или даже несогласие, ведь именно так и достигается окончательная договоренность", – отметил он.

Он считает, что позиция Чехии положительно повлияет на окончательный вид бюджета. "Дебаты о финансовой помощи Украине, бесспорно, обоснованы и актуальны, но это другая дискуссия, и она должна отличаться от дебатов по бюджету ЕС", – добавил Мацинка.

Чехия до сих пор является нетто-реципиентом бюджета ЕС, но, по мнению аналитиков, по мере роста её благосостояния ситуация может измениться в ближайшие годы. В прошлом году Чехия получила из бюджета ЕС на 31,1 млрд чешских крон больше, чем внесла, как ранее сообщало Министерство финансов.

Напомним, Антониу Кошта в субботу, 21 ноября, представил свое предложение по многолетнему бюджету Евросоюза на 2028–2034 годы, которое предусматривает сокращение общих расходов по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, но сохраняет финансирование для Украины в размере до 100 млрд евро по текущим ценам.

Ранее в Австрии заявили: Антониу Кошта должен провести радикальные сокращения долгосрочного бюджета ЕС, чтобы Вена согласилась с ним.