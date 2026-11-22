Двух российских дипломатов выслали с Кипра по подозрению в шпионаже.

Эту информацию подтвердили в выходные два кипрских чиновника после сообщения телеканала ANT1 Live, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам чиновников, разведывательные службы страны раскрыли сеть, которая пыталась получить секретную информацию о безопасности Кипра и Европейского Союза.

Эта сеть также пыталась получить доступ к информации о технологиях, передача которых в Россию запрещена в соответствии с санкциями ЕС.

Они добавили, что двух дипломатов вынудили покинуть Кипр на прошлой неделе и что их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. По словам чиновников, эти мужчины поддерживали контакты с кипрскими гражданами, имевшими доступ к конфиденциальной информации.

Когда-то Москва считалась основным источником прямых иностранных инвестиций для Никосии, а этот средиземноморский остров ранее служил банковским центром для российских инвесторов – от торговцев оружием до игорных компаний.

Однако в последние годы санкции ЕС, регуляторное давление и изменение геополитической обстановки заставили Никосию отказаться от такого рода инвестиций. Кипр, являющийся членом ЕС, поддержал ужесточение санкций блока против России после её полномасштабного вторжения в Украину.

В конце октября Министерство иностранных дел Австрии приняло решение выслать четырёх российских дипломатов.

Россия пообещала отреагировать на такое решение Австрии.