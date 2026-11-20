Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Владімір Путін запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом.

Про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі 20 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Про це Путін нібито говорив Трампу під час зустрічі на саміті у китайському Шеньчжені 19 листопада.

"Я провів двосторонню зустріч із президентом Росії Путіним, який чітко висловив бажання, щоб війна між Росією та Україною була вирішена дипломатичними засобами", – заявив Дональд Трамп.

Крім того, Путін, за словами Трампа, знову повторив, що "війни б не було, якби він був президентом".

"Цієї війни не мало б бути. Путін сказав це вчора: "Цього не мало б бути". Я спитав: "Чи сталося б це, якби я був президентом?" Він каже: "Ні". До цього питання взагалі підійшли дуже невдало у нашій країні", – заявив Трамп.

На думку Трампа, проблема в тому, що Путін і Зеленський "сильно ненавидять" одне одного.

"Це складно. Я думав, що цю війну буде найлегше завершити з тих восьми, які я згадував. Але там є великий рівень ненависті", – додав президент США.

Нагадаємо, 19 листопада перед початком зустрічі у Китаї Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова свого американського візаві Дональда Трампа і заявив, що "для нас він ворог і вбивця".