В воскресенье директор Национальной разведки Джей Клейтон выступил в защиту Дональда Трампа после того, как президент опубликовал свою фотографию с Владимиром Путиным с подписью "мой друг".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Клейтон не придал значения этой подписи, в то же время выразив одобрение Трампу за историческую трехстороннюю встречу с российским лидером и лидером Китая Си Цзиньпином.

"Президент – выдающийся лидер в области внешней политики в самые сложные времена, которые мы когда-либо видели, – сказал Клейтон. – Собрать вместе три ядерные державы и добиться их согласия о том, что они не будут эскалировать конфликт, что они будут поддерживать диалог, – это историческое событие. Это выдающееся достижение. И в этом контексте, какими бы словами президент ни хотел пользоваться, я полностью ему доверяю".

Клейтон отказался отвечать на вопрос, считает ли он лично Путина другом США, хотя отметил, что Путин "не является другом Америки в вопросе Украины".

Фотография Трампа с Путиным, опубликованная с подписью, появилась после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоялся в четверг в Китае, где лидеры трех стран встретились, чтобы обсудить возможное сокращение своих ядерных арсеналов. Приветствуя Путина на встрече, Трамп указал на своего российского коллегу и сказал: "Он – мой друг".

Этот момент быстро вызвал негативную реакцию со стороны других мировых лидеров – в частности со стороны польских руководителей, а также демократов в Конгрессе.

Однако Трамп отказался взять свои слова обратно. Во время пресс-брифинга в Белом доме в пятницу Трамп говорил о своих "очень хороших" личных отношениях с Путиным, уклоняясь от вопросов о том, является ли российский лидер другом США.

Также американский президент заявил, что глава Кремля уверял его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем, а также сказал, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он начал против Украины.