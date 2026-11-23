Премьер-министр Эстонии Кристен Михал приветствовал предложенный Еврокомиссией запрет на выдачу виз бывшим участникам войны против Украины.

Об этом глава правительства Эстонии написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Михал назвал предложенные Еврокомиссией меры "важным делом".

"Важное дело, дело, которым мы занимались. Оставайтесь дома. Ждите суда", – подчеркнул он.

Напомним, 23 ноября Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций против России.

В нём, в частности, содержится предложение запрета на выдачу виз бывшим участникам войны против Украины.

Также стало известно, что Европейская комиссия наряду с новым санкционным пакетом утвердила правила введения запрета на выдачу виз нынешним и бывшим российским военным.