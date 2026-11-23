НАТО передает в распоряжение Польши один самолет раннего предупреждения об угрозах после инцидента с российскими ракетами в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В Брюсселе 23 ноября состоялось чрезвычайное заседание Североатлантического совета, на котором было принято решение передать в распоряжение Польши самолет раннего предупреждения AWACS.

"Все послы выразили нам солидарность в связи с этими российскими провокациями. Они осознавали, что это нападение является частью эскалации российских действий в отношении НАТО. Все были единодушны: необходимо дать России адекватный ответ. Не для того, чтобы эскалировать ситуацию, а для того, чтобы отвлечь её от нападения. Мы не говорим ни о каких наступательных действиях, а говорим об оборонительных возможностях, – сказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Речь идет о специализированном военном самолете, оснащенном мощным радаром дальнего действия и командными постами. На практике он действует как мобильный воздушный центр контроля воздушного пространства.

"Это очень хорошая система, которая обеспечивает нам еще более глубокое понимание оперативной ситуации и позволяет эффективнее реагировать на такие угрозы", – сообщил Залевский.

Четырнадцать самолетов системы раннего предупреждения и управления AWACS, отличающихся куполами радиолокационных станций диаметром 9 метров, размещенными на фюзеляже, выполняют роль "глаз в небе" Альянса с 1982 года.

Напомним, 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

А 23 ноября на совещании послов стран-членов НАТО в Альянсе сообщили, что Верховный главнокомандующий НАТО в Европе рассматривает вопрос о развертывании дополнительных сил и средств в регионе.