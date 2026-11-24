В ночь на 24 ноября Польша задействовала силы противовоздушной обороны в связи с российской атакой на Украину; в воздушное пространство страны проник дрон.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Поздно вечером 23 ноября Польша задействовала силы и средства противовоздушной обороны в ответ на авиаудары РФ по регионам Украины.

Впоследствии польское Оперативное командование ВС заявило, что во время ночных ударов РФ по Украине польское воздушное пространство ненадолго нарушил беспилотный летательный аппарат.

"В ответ на угрозу Оперативное командование Вооруженных сил Польши задействовало необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны. Беспилотный летательный аппарат постоянно отслеживался военными радиолокационными системами на протяжении всего маршрута полета", – отмечается в заявлении.

Как сообщается, польским военным было дано разрешение на сбивание беспилотного летательного аппарата.

Впрочем, после того как беспилотный летательный аппарат изменил курс на восток, "учитывая потенциальную угрозу для гражданского населения и возможные последствия сбивания объекта, было принято решение воздержаться от применения оружия из-за существующего риска причинения вреда".

"Вооруженные силы Польши постоянно следят за ситуацией в польском воздушном пространстве, а силы и средства системы противовоздушной обороны находятся в постоянной готовности к реагированию на любые угрозы", – добавили в заявлении.

Напомним, 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Впоследствии было установлено, что польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты Х-101.

А 23 ноября на совещании послов стран-членов НАТО в Альянсе сообщили, что Верховный главнокомандующий НАТО в Европе рассматривает вопрос о развертывании дополнительных сил и средств в регионе.

В тот же день стало известно, что НАТО передает в распоряжение Польши один самолет раннего предупреждения об угрозах после инцидента с российскими ракетами в воздушном пространстве страны.