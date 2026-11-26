Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Украина затянула переговорный процесс с РФ из-за якобы "атаки" на резиденцию главы Кремля Владимира Путина зимой прошлого года.

Об этом он сказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets, цитирует "Европейская правда".

Кушнер заявил, что США "начали добиваться определенного прогресса" в вопросе прекращения российско-украинской войны "где-то в ноябре" прошлого года.

"Затем, в конце декабря, произошло нападение украинцев на резиденцию Путина, которое, по моему мнению, отбросило его (переговорный процесс) назад", – сказал спецпредставитель Трампа.

После этого, по его словам, в феврале 2026 года США "начали добиваться небольшого прогресса, но казалось, что на тот момент не было настоящего прорыва".

"С февраля по сентябрь мы находились в постоянном контакте, но не видели большой гибкости или готовности к компромиссу со стороны сторон, где могли бы быть точки соприкосновения", – добавил он.

Отметим, что в конце декабря 2025 года РФ обвинила Украину в атаке беспилотниками на резиденцию Путина, из-за чего россияне угрожали "пересмотреть переговорную позицию". Однако Украина официально опровергла эту информацию.

А президент Владимир Зеленский назвал заявления россиян фейковыми и сказал, что об этом сообщили американской стороне.