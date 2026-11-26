Ландтаг немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия 25 ноября утвердил более строгие школьные правила, куда, в частности, вошел запрет на ношение одежды, полностью закрывающей лицо.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Отныне школы в Северном Рейне-Вестфалии получат в своё распоряжение больше инструментов для противодействия насилию и угрозам со стороны учеников. Кроме того, в школах будет запрещено носить одежду, полностью закрывающую лицо.

Новые правила являются частью Закона об укреплении равенства в образовании и воспитании демократических ценностей.

"Общение – это не только восприятие произнесенного слова. Оно также требует восприятия языка тела, в частности мимики", – говорится в проекте закона о запрете ношения предметов, полностью закрывающих лицо, для учащихся.

Поэтому учащиеся обязаны "посещать занятия в соответствующей одежде и не носить никаких средств, закрывающих лицо, которые затрудняют идентификацию и общение". Исключение составляют, в частности, респираторные маски, например, на уроках химии или в случае болезни.

В дальнейшем администрация школ сможет принимать своевременные меры, если будут обнаружены конкретные признаки серьезных нарушений учебного процесса или рисков для безопасности. С помощью системы постепенных мер учащихся можно будет отстранить от занятий на срок до четырех недель.

Кроме того, будет разрешено превентивное временное отстранение от занятий, если конкретные доказательства будут указывать на необходимость немедленных действий в связи с непосредственной опасностью.

В Швейцарии с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба.

Во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее всё тело.