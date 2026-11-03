У США стартували проміжні вибори до Конгресу

У Сполучених Штатах відкрилися перші виборчі дільниці для голосування на проміжних виборах до Конгресу, на яких мільйони американців оберуть Палату представників та третину Сенату.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перші виборчі дільниці відкрилися у північно-східному штаті Вермонт о 5 ранку за східним часом (12:00 за Києвом).

Далі голосування почнеться у Коннектикуті, Індіані, Кентуккі, Мені, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Нью-Йорку і Вірджинії, де всі виборчі дільниці відкриваються о 6:00. Останні дільниці відкриваються в Алясці та Вашингтоні о 11:00 за східним часом, а на Гаваях – о 12:00.

Перші дільниці закриваються о 18:00 за східним часом (о першій ночі за Києвом). Тоді ж і очікується поява перших результатів.

Наразі вже понад 57 мільйонів американців віддали свої голоси достроково або у голосуванні поштою.

На цих виборах обираються 435 членів Палати представників та 35 членів Сенату США, а також 39 губернаторів США.

Попередні прогнози свідчать, що Демократична партія здобуде більшість в обох палатах Конгресу США.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди" Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США або дивіться відео.