В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс

В Соединенных Штатах открылись первые избирательные участки для голосования на промежуточных выборах в Конгресс, на которых миллионы американцев выберут Палату представителей и треть Сената.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первые избирательные участки открылись в северо-восточном штате Вермонт в 5 часов утра по восточному времени (12:00 по киевскому времени).

Далее голосование начнётся в Коннектикуте, Индиане, Кентукки, Мэне, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Вирджинии, где все избирательные участки открываются в 6:00. Последние участки открываются на Аляске и в Вашингтоне в 11:00 по восточному времени, а на Гавайях – в 12:00.

Первые участки закрываются в 18:00 по восточному времени (1 час ночи по киевскому времени). Тогда же и ожидается появление первых результатов.

На данный момент уже более 57 миллионов американцев проголосовали досрочно или по почте.

На этих выборах избираются 435 членов Палаты представителей и 35 членов Сената США, а также 39 губернаторов США.

Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды" Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США или смотрите видео.