Зеленский: ЕС применит спецмеханизм для помощи Украине в чрезвычайных ситуациях

Президент Владимир Зеленский по итогам беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что ЕС применит специальный механизм для оказания помощи Украине в чрезвычайных ситуациях, связанных с поставками электроэнергии, воды и тепла.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем аккаунте в Х.

Зеленский отметил, что в настоящее время ситуация в энергетике Украины является очень сложной: "Сейчас во многих наших городах и общинах сложилась очень сложная ситуация с поставками электричества, воды и тепла из-за российских ударов. Труднее всего – в Киеве, Херсоне, а также в Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях".

"Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас нужно больше всего. Команды уже работают над этим", – сообщил он.

Кроме того, как отметил Зеленский, они с фон дер Ляйен обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме, а также вопросы евроинтеграции.

Также речь шла об опубликованном Еврокомиссией ежегодном Отчете о расширении Европейского Союза, где, по словам Зеленского, ЕК "положительно оценила прогресс Украины". В этом контексте президент подчеркнул необходимость открыть все кластеры и начать закрывать переговорные главы в переговорах о вступлении Украины.

"Конечно, обсудили дипломатию. На днях состоялись переговоры в Брюсселе, где наши команды хорошо поработали над планом восстановления и гарантиями безопасности со стороны Европы. Скоординировали с Урсулой позиции и относительно встречи в Абу-Даби. Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты", – добавил он.

Напомним, Словакия заявила о намерении передать Украине 1 млн евро на генераторы, укрытия и медицинское оборудование.

Также правительство Нидерландов выделяет 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.