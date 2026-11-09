Сибіга очікує на зустріч з Рубіо на полях саміту G7 у Парижі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирушає до Парижа на саміт глав МЗС країн G7 на запрошення французького колеги Жана-Ноеля Барро.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга вказав, що чекає на двосторонні переговори зі своїми колегами, зокрема з держсекретарем США Марко Рубіо, главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, а також главами МЗС Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини.

За його словами, це буде важливий дипломатичний тиждень для України.

"Завтра на засіданні G7, присвяченому підтримці України, я проінформую союзників про ситуацію на полі бою, наслідки російських ударів та наші пріоритетні потреби в галузі оборони та забезпечення стійкості напередодні зими. Ми також узгодимо позиції в контексті мирних зусиль", – зазначив міністр.

Він також розповів про пріоритети української сторони у Парижі: кроки до деескалації та миру, посилення захисту українського повітряного простору, посилення тиску на агресора та свобода судноплавства в Чорному морі.

Повідомляли, що міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) проведуть у вівторок, 10 листопада, у Парижі окреме засідання, присвячене підтримці України.

Також міністри закордонних справ країн G7 обговорять нещодавні кібератаки, які, як підозрюється, були здійснені проросійськими угрупованнями.