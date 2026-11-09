Сибига ожидает встречи с Рубио в рамках саммита G7 в Париже

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправляется в Париж на саммит глав МИД стран G7 по приглашению своего французского коллеги Жана-Ноэля Барро.

Об этом украинский министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что ожидает двусторонних переговоров со своими коллегами, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, главой дипломатии ЕС Каей Каллас, а также с главами МИД Франции, Великобритании, Италии и Германии.

По его словам, это будет важная дипломатическая неделя для Украины.

"Завтра на заседании G7, посвященном поддержке Украины, я проинформирую союзников о ситуации на поле боя, последствиях российских ударов и наших приоритетных потребностях в сфере обороны и обеспечения устойчивости в преддверии зимы. Мы также согласуем позиции в контексте мирных усилий", – отметил министр.

Он также рассказал о приоритетах украинской стороны в Париже: шаги к деэскалации и миру, усиление защиты украинского воздушного пространства, усиление давления на агрессора и свобода судоходства в Чёрном море.

Сообщалось, что министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) проведут во вторник, 10 ноября, в Париже отдельное заседание, посвященное поддержке Украины.

Также министры иностранных дел стран G7 обсудят недавние кибератаки, которые, как подозревается, были осуществлены пророссийскими группировками.