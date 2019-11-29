Ердоган порадив Макрону "перевірити голову"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порадив президенту Франції Еммануелю Макрону "перевірити голову".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Як відомо, на початку листопада Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".

"Звертаюся до президента Франції і скажу те ж саме на саміті НАТО. Макрон повинен перевірити власну голову, перш ніж оголошувати "смерть мозку" НАТО. Тому що ці твердження підходять лише для тих, хто переніс смерть мозку. Ви навіть не платите гроші, які потрібно заплатити НАТО", - сказав Ердоган.

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Раніше Макрон заявив, що Туреччина не може очікувати солідарності від союзників по НАТО через її операцію в Сирії проти курдських загонів YPG.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відкинув його критику, заявивши, що французький лідер "спонсорує тероризм".

Президент Туреччини 29 листопада назвав незаконною присутність французьких військових в Сирії.

"Франція не має права розміщувати військових в Сирії. Французьких військових не запрошував до Сирії і режим Башара Асада", - сказав Ердоган.

За його словами, Франція також не має права приймати рішення щодо членства Туреччини в НАТО. "Хто дав Парижу право обговорювати цю тему?", - сказав турецький лідер