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Сенат США попытается объявить импичмент Трампу в феврале

Суббота, 23 января 2021, 10:11

Сенат США начнет процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа в неделю, которая стартует 8 февраля, заявил лидер демократического большинства Чак Шумер в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Таким образом, процесс импичмента был перенесен на две недели, чтобы Сенат получил возможность утвердить назначенцев президента Джо Байдена на ключевые посты и провести работу над рядом законопроектов.

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Палата представителей передаст статью об импичменте против бывшего президента в Сенат поздно в понедельник.

О переносе даты начала импичмента также просил лидер республиканского меньшинства Сената Митч Макконнелл, чтобы Трамп получил больше времени для подготовки к процессу. Макконнелл заявил, что слушания по импичменту могут начаться уже 9 февраля.

Шумер заявил, что менеджеры импичмента, назначенные Палатой представителей, которые будут выполнять роль обвинителей на процессе в Сенате, и адвокаты Трампа получат время подготовить его защиту.

Трамп стал первым президентом в истории США, который был дважды подвергнут импичменту. Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев.

Дополнительное голосования потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.

Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.

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