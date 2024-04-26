Politico: США объявят о контрактах на оружие для Украины на $6 млрд

США готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи для Украины стоимостью около шести миллиардов долларов, который будет предоставляться по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины).

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Программа USAI предусматривает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство нового вооружения для Украины, а не поставляет оборудование со своих складов.

По данным издания, о пакете официально объявят в пятницу, 26 апреля. Это сделает глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн".

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Собеседники издания рассказали, что пакет будет содержать ракеты для комплексов Patriot, артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для HIMARS, беспилотники, антидроновое оборудование, а также ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей.

Ожидается, что указанное вооружение будет поступать в Украину в течение нескольких лет.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и их поставки будут продолжаться и в будущем.

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