Белый дом рассказал, в каком вооружении сейчас больше всего нуждается Украина

В Белом доме заявили, что средства противовоздушной обороны сейчас являются приоритетом для Украины.

Об этом во время брифинга сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

У представителя Белого дома спросили, рассматривают ли в США возможность отправки в Украину еще одной батареи Patriot, на что он ответил: "Когда мы пришлем дополнительные средства и сможем рассказать об этом, мы обязательно дадим вам знать".

Кирби отметил, что объявленный недавно пакет военной помощи Украине содержит критически важные для нее средства.

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"Но очевидно, что противовоздушная оборона будет оставаться приоритетом для украинцев. И если мы сможем внести свой вклад в эту противовоздушную оборону с помощью различных средств дальнего, среднего и ближнего радиуса действия – мы сделаем это", – добавил он.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и их поставки будут продолжаться и в будущем.

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