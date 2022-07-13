После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании

Вже незабаром кіт Ларрі з Даунінг-стріт, 10 отримає нового тимчасового власника. Лондон, 8 липня 2022 року

Менш ніж за два місяці урядом Великої Британії керуватиме вже новий прем'єр.

Через урядову кризу Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, але Даунінг-стріт залишить не відразу, а лише після обрання нового партійного лідера, який і очолюватиме уряд Її величності.

Цей процес розвивається незвично стрімко – ще в понеділок вранці було 11 кандидатів на посаду Джонсона, але через зміну правил виборів їхня кількість скоротилася в перший же день кампанії.

Щоб прискорити вибори, партійний Комітет 1922 року, який керує роботою консерваторів, вирішив збільшити кількість прихильників, необхідних для потрапляння кандидата в бюлетень, з 8 до 20.

У перший день відсіяли тих, хто не мав підтримки щонайменше 20 членів партії – таких виявилось троє. Отже, в перший раунд голосування потрапили вісім кандидатів.

У другий раунд пройдуть ті, хто матиме принаймні 30 голосів однопартійців. Далі за необхідності буде третій раунд і так далі.

Дедлайн для визначення двох фіналістів – 21 липня. Ім'я нового лідера партії оголосять 5 вересня.

Отже, хто стане наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України – далі в нашому матеріалі.

Той, хто "зрадив" першим

Останні опитування серед членів Консервативної партії показують, що є три лідери виборчої кампанії – колишній міністрів фінансів Ріші Сунак, глава МЗС Ліз Трасс та молодший міністр торгівлі Пенні Мордонт.

Лідирує в опитуваннях Сунак, який у випадку перемоги може стати першим британським прем'єром індійського походження.

Падіння уряду Бориса Джонсона почалося саме із відставки Сунака. 8 липня він разом із міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом оголосили про свою відставку і публічно заявили про незгоду з діями чинного прем’єра.

Цей крок запустив хвилю урядових відставок на різних рівнях, через що Джонсон змушений був відмовитися від лідерства у партії. Джавід, до речі, зрештою не отримав достатньої підтримки для боротьби за посаду.

Також через цей факт проти кандидатури Сунака будуть виступати і сам Джонсон, і його прихильники.

42-річний Сунак входить до списку 250 найбагатших британців, значною мірою він потрапив туди завдяки дружині Акшаті Мерті, яка є дочкою індійського бізнесмена-мільярдера Нараяні Мерті.

І це – ахіллесова п'ята лідера перегонів.

У березні на тлі російського вторгнення Сунак отримав хвилю критики через те, що компанія його тестя, в якій його дружина має частку вартістю $400 млн, продовжує працювати у Росії.

Тоді Сунак відмовився відповідати на численні претензії, сказавши, що це не має до нього відношення. А згодом компанія виділила $1 млн на допомогу жертвам війни в Україні і заявила, що все-таки згортає бізнес у Росії.

Щоправда, всі інші дії та заяви Ріші Сунака свідчать, що він повністю підтримував політику уряду Джонсона щодо тиску на Росію після військового вторгнення. В тому числі – закликавши припинити інвестувати у фірми, що будь-яким чином підтримуватимуть режим Путіна.

Британські "яструби"

Ще більш критичну позицію до режиму Путіна має суперниця Сунака, чинна глава МЗС Британії Ліз Трасс.

Вона найбільше відома українцям серед усіх претендентів. Трасс нерідко називали ймовірною наступницею Джонсона ще до подій з відставками, втім, навряд чи хтось вважав, що вона зможе замінити його так швидко.

Британське МЗС Трасс очолила восени 2021 року, а з початком російського вторгнення стала чи не найбільшим критиком режиму Путіна і навіть оголосила полювання на російських олігархів у Британії.

Нещодавно Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою: "Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу". Окрім санкцій Трасс також повністю підтримує надання України всієї необхідної зброї.

До трійки лідерів входить і Пенні Мордонт. Це прізвище майже невідоме в Україні, але в Британії їй пророкують непогані шанси у нинішніх виборчих перегонах. Вона має високий рейтинг серед депутатів, а також позитивну репутацію у виборців.

Мордонт – резервіст Королівського флоту, у 2015 році вона стала першою жінкою на посаді міністра у справах Збройних сил.

У 2019 році в уряді Терези Мей її призначили міністром оборони, і вона також була першою жінкою, яка очолила відомство. Втім, Мордонт очолювала Міноборони всього 85 днів, з приходом Джонсона їй довелося піти. Нині 49-річна Мордонт має посаду молодшого міністра торгівлі.

Мордонт чимало говорить про війну в Україні, зокрема, підтримує навчання українських військових у Британії. Вона також заявила про чергову "нелюдяність з боку Путіна" після заяв про можливу страту британських полонених у так званій "ДНР".

Другий ешелон

Джеремі Хант, попередник Трасс на посаді голови МЗС, також отримав достатню підтримку, щоб знову претендувати на пост лідера консерваторів. Це вже його друга спроба очолити партію – у 2019 році він посів друге місце на виборах після Джонсона.

Хант був лютим критиком уряду Джонсона і закликав консерваторів у парламенті проголосувати проти нього під час вотуму довіри минулого місяця.

Після російського вторгнення Хант попереджав, що амбіції Путіна не обмежуються Україною, і заявляв, що Британія та її союзники мають зробити оборону своїм пріоритетом, інакше вони ризикують не стримати Росію.

Також Хант неодноразово критикував МВС Британії за бюрократію у питаннях прийому українських біженців.

Серед претендентів на посаду і 49-річний Том Тугенхат, колишній військовий офіцер, який служив в Іраку та Афганістані і про якого у Британії давно говорили як про потенційного майбутнього лідера консерваторів.

Тугенхат з 2017 року очолює парламентський Комітет у закордонних справах. Невдовзі після отруєння Сергєя та Юлії Скрипаль у Солсбері Тугенхат заявив, що напад був "якщо не актом війни, то, безумовно, воєнним актом Російської Федерації".

У травні 2018 року Комітет опублікував звіт про російську корупцію і Британію. Документ звертав увагу на здатність Путіна та його союзників відмивати активи через Лондон і закликав уряд продемонструвати політичне лідерство "в припиненні потоку брудних грошей у Британію".

На другий день російського вторгнення в Україну, 25 лютого, Тугенхат закликав західні країни вислати російських послів і співробітників розвідки. Війну Росії в Україні депутат назвав "злочином проти миру, як назвали це судді в Нюрнберзі". Він також ще на початку закликав збирати доказів російських злочинів для притягнення винних до відповідальності.

Темні конячки

Новий міністр фінансів Надхім Захаві був призначений в уряд тиждень тому після відставки Сунака. До цього в уряді Джонсона він обіймав посаду міністра освіти, а в кризовий період пандемії коронавірусу отримав додаткові повноваження міністра з питань вакцинації.

Після російського вторгнення Захаві закликав надавати допомогу Україні та українським біженцям у Британії і згадував про свій досвід життя у країні з диктатором, порівнюючи Путіна із Саддамом Хусейном.

"Диктатора, подібного до Путіна, ніщо не зупинить у бажанні досягти його імперіалістичної мети. Тому ми маємо показувати Путіну і його військовій машині, що агресія не залишиться без відповіді", – говорив він.

Захаві пообіцяв збільшити витрати Британії на оборону до 2,5% ВВП до 2025 року, а не до кінця десятиліття.

За посаду лідера консерваторів вирішила позмагатися і генеральна прокурорка Англії та Вельсу Суелла Браверман.

Свою кампанію вона почала з обіцянки вивести Британію з-під юрисдикції Європейського суду з прав людини. Браверман виступала за вихід Британії з ЄС і працювала в апараті міністра з питань Brexit.

У травні Браверман приїжджала в Україну та обговорювала з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, як Британія може підтримати роботу із притягненням до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Браверман також жорстко розкритикувала колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера за його заяви про необхідність "поміняти території на мир".

"Сьогодні, коли незаконна війна Росії триває, дехто закликає Україну віддати частину своєї країни, щоб заспокоїти Росію. Такі люди, як Генрі Кіссінджер, вірять, що якщо ми дамо російському диктатору щось із того, що він хоче, він зупинить війну, і ми зможемо повернутися до нормального життя. Ми не повинні тиснути на український народ, щоб він віддав територію, тим більше, коли він віддає свої життя, щоб її захистити. Зараз не час відмовлятися від суверенітету", – заявила вона.

Восьмим претендентом на посаду стала міністр у справах жінок та рівних можливостей Кемі Баденох.

Після того як Джонсон очолив уряд у липні 2019 року, Баденох призначили парламентським заступником держсекретаря у справах дітей та сім’ї. Під час перестановок у лютому 2020 року вона стала молодшим міністром фінансів та заступником міністра з питань рівності.

У вересні 2021 року її підвищили до міністра з питань рівності та призначили міністром у справах місцевого самоврядування, віри та громад. Баденох була серед чиновників, які пішли з уряду Джонсона минулого тижня.

Вона підтримала звернення британських церков до Джонсона із закликом спростити візову програму для всіх українських біженців. Але загалом її заяв про Україну чи російське вторгнення практично не знайти.

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На старті кампанії кандидати говорили необхідність зменшення податків, підвищення рівня життя, ціни на енергоносії – всі питання спрямовані на внутрішню аудиторію, що цілком зрозуміло.

Їхня позиція щодо міжнародної політики загалом і України зокрема буде озвучуватись вже на фінальних етапах виборів.

Втім, є впевненість, що потужна підтримка британського уряду залишиться незмінною, хто б не отримав посаду на Даунінг-стріт.

Автор: Юрій Онищенко,

журналіст "Європейської правди"