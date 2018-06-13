Каждый сам за себя: Меркель ответила на инициативы по реформированию ЕС

Девять месяцев назад президент Франции Эммануель Макрон озвучил в Сорбонне свое видение развития ЕС.

И только теперь федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сумела ответить на эти инициативы, представив в интервью для Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung свои планы по развитию Европы.

Если бы в драматургическом жанре существовали оценки, Меркель получила бы "пятерку". Она так долго заставляла Европу ждать своего ответа Макрону, что ее лишь местами конкретный план действий вызвал всеобщий восторг.

К тому же Меркель дождалась нужного момента: ввиду введения Дональдом Трампом штрафных пошлин, а также обеспокоенности возможностью повторения европейского кризиса в Италии ее настойчивые призывы к Европе активнее брать судьбу дальнейшего развития в собственные руки не могут оставить равнодушным даже самого заядлого члена второго эшелона фракции христианских демократов.

И все же видение Меркель будущего ЕС вышло несколько своеобразным.

Правда, она выступает в защиту планов коалиции касательно совместной европейской политики в вопросе о беженцах и охране границ, равно как и дальнейших шагов общеевропейской политики в сфере внешних отношений и безопасности, а также склоняется к обещанию повысить размер отчислений Германии в бюджет ЕС.

Однако в самом остром вопросе - о реформе еврозоны - она по-прежнему не готова идти на уступки. Так, преобразование Европейского стабилизационного механизма (ESM) в Европейский валютный фонд должны, по ее мнению, сопровождаться строго обусловленным предоставлением кредитов, возможностью реструктуризации государственных долгов и ролью зрителя для Европейской комиссии.

За этим довольно явно читается требование восстановления старой оговорки в договоре ЕС о том, что Европейский Союз не несет ответственности за финансовые обязательства своих стран-членов, действие которой было ограничено с введением мер по обеспечению финансовой стабильности стран-членов ЕС в связи с европейским долговым кризисом.

Это означает, что во время тяжелого кризиса ликвидности каждому государству приходилось бы решать свои проблемы самому - концепция, выброшенная за борт во время кризиса европейской ликвидности в связи с угрозой распространения инфекции. Более того, угроза банкротства погрязших в долгах государств быстро могла бы перерасти у чересчур нервных участников рынка в самореализующееся пророчество невозможности возврата Европейского валютного союза к былой стабильности.

По сути, это означает отказ от универсального инструмента преодоления кризисов.

Однако Меркель по-прежнему выдвигает на передний план правила, нормы, ограничения и погашение кредитов. Как будто бы в таких странах, как Греция или Италия, и не существует левых и правых популистов, в подъеме которых до уровня правительств есть и заслуга упорного курса Меркель в вопросе о европейских долговых обязательствах.

Представленные предложения по реформированию валютного союза далеки от требований Макрона и даже Европейской комиссии.

Здесь ничего не меняет даже на первый взгляд великодушная готовность канцлера пойти навстречу в вопросе о новой кредитной линии в будущем Европейском валютном фонде с более коротким сроком действия.

Ни одно государство не согласится воспользоваться добровольно этой возможностью, если последствием такого решения станет реструктуризация долгов и управление национальной экономической политикой новым фондом – наподобие тройки в рамках Европейского стабилизационного механизма.

Особенно дерзким является толкование Меркель инвестиционного бюджета еврозоны, предусмотренного в коалиционном договоре. Можно было ожидать, что она не поддержит идеи французского президента по поводу общего бюджета еврозоны. Однако Меркель реанимирует свою разрекламированную еще в 2013 году идею по создания инструмента вознаграждения за структурные реформы, способствующие конкуренции.

Идея такова: страны-члены ЕС, исправно исполняющие требования по гибкому рынку труда, минимальной тарифной привязке, низких минимальных заработных платах и приватизации пенсионного обеспечения, получают из общего котла в знак признания средства "в размере нижней двузначной миллиардной суммы". Иначе говоря - инвестиционный бюджет призван не дать старт автоматически действующему стабилизационному механизму, а лишь ограничится дополнением к мерам дисциплинарного воздействия в пользу структурных реформ.

Что это будет означать на практике?

Кризис евро продемонстрировал уровень подверженности стран еврозоны воздействию асимметрических шоковых явлений, что невозможно излечить ни общей денежной политикой, ни навязанной всем государствам экономической моделью.

Выходом из ситуации могло бы стать создание общего страховочного механизма, наподобие тех, которые давно и успешно практикуются на национальном уровне, например, в виде страхования на случай безработицы.

Однако Германия в лице Меркель выступает категорически против создания такого страхового механизма.

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