34 против 17%: блок Меркель опережает социал-демократов уже наполовину

Остается много других задач, но с появлением европейской инициативы мы словно прошли полдороги. И мы верим, что Контракт "Реформы ради инвестиций" найдет свое место в Украине. Это важно для всех нас...

Первый же день забастовки стал началом конца для власти. Впервые с начала протестов в Ереване практически не было видно полиции. Она не только не пыталась разблокировать движение, но, похоже, и вовсе не хотела появляться на улицах города...