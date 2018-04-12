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США поддерживают движение Украины к членству в НАТО – посол

Четверг, 12 апреля 2018, 11:24
Версия для печати Комментарии

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Кей Бейли Хатчисон заверила в поддержке идеи членства Украины в НАТО со стороны Вашингтона.

Об этом она заявила на панельной дискуссии в рамках Киевского форума по вопросам безопасности, организованного фондом OpenUkraine.

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить", - заявила она.

По мнению посла, Украина уже сейчас движется к членству в Альянсе, поскольку выполняет Годовые национальные планы (ГНП). "Путь к членству - долгий для многих стран. Ничего не происходит моментально. Годовой национальный план (в случае Украины) - это хороший путь к членству", - считает она.

Представительница США при Альянсе подчеркнула, что она осознает возможность протеста РФ в случае дальнейшего сближения и вступления Украины в НАТО.

"В случае Черногории мы увидели, что Россия становится довольно агрессивной, когда страны решают присоединиться к НАТО", - заявила она, добавив, что РФ обычно прибегает к методам гибридной войны, кибервойны и дестабилизации других государств, пытаясь изменить их позицию.

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